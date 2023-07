Com temperaturas superiores a 40 graus, e com o acesso à Acrópole preventivamente encerrado como forma de protecção de milhares de visitantes e sobretudo de turistas, a Grécia enfrenta os aspectos mais violentos do desequilíbrio climático. As ilhas de Corfu e de Rodes, com dezenas de milhares de evacuados, são alguns dos exemplos mais radicais e preocupantes da actual situação que levou o primeiro-ministro Mitsotakis a afirmar que o país vive uma situação de guerra, que não exclui a responsabilidade criminal de incendiários a soldo de interesses nacionais e outros.









