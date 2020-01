Celebrar Magalhães

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 11.01.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

A melhor maneira de celebrar, à escala nacional e global, a viagem de Fernão de Magalhães, que mudou a visão do mundo e da sua navegabilidade nos oceanos conhecidos e explorados, é navegar em seu nome e do seu projecto, cumprido com bandeira espanhola.Magalhães, como se sabe, foi morto numa praia do país que hoje se chama Filipinas, não tendo reencontrado Portugal e a família e sendo depois por muitos considerado traidor ... < br />