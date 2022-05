Ainda nos anos 50, o colombiano Gabriel García Márquez, Gabo, que viria a ser, com livros como ‘Cem Anos de Solidão’, um dos escritores mais influentes do século XX, decidiu fazer uma viagem pelos países socialistas do Leste da Europa com a convicção de que "não queria conhecer uma União Soviética penteada para receber uma visita;









Ver comentários