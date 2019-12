Conhecer Luís de Freitas Branco

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 21.12.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Luís de Freitas Branco, compositor notável, memorialista e filósofo, foi uma das mais notáveis figuras intelectuais portuguesas da primeira metade do século XX.Descendente do Marquês de Pombal, foi um dos fundadores do integralismo lusitano com António Sardinha. Depois andou, após a Segunda Guerra Mundial, ideológica e civicamente próximo do Partido Comunista, recebendo entre outros em sua casa Fernando Lopes Graç... < br />