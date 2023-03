Durante a Segunda Guerra Mundial era frequente surgirem graffitis em zonas de beligerância dizendo apenas "Kilroy was here!" (Kilroy esteve aqui!) Esta mensagem tornou-se muito popular, sobretudo para os soldados norte-americanos. Sempre que uma posição alemã era conquistada, a frase, com o seu poder propagandístico, logo se fazia aparecer, reforçando o ânimo de quem combatia.









