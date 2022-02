O Spotify, um gigante do ‘streaming’, ficou significativamente empobrecido com a saída de Neil Young e de Joni Mitchell, ambos canadianos e intérpretes e autores notáveis que o público admira e segue. Causa da saída? A não aceitação do ‘podcast’ de Joe Rogan, designadamente pelas posições assumidas em relação à pandemia e à ciência.