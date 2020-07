Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 19.07.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

O surto pandémico com os seus graus de complexidade e com uma geografia que nos desnorteia e multiplica o medo tem ocultado outras formas de doença. Vários médicos chamaram oportunamente a atenção para esse facto. Muitas consultas, tratamentos e operações ficaram adiados, conduzindo em vários casos a óbitos que talvez pudessem ter sido evitados. A pandemia tornou-se absolutamente hegemónica, tanto do ponto vista sanitá...