Recordo-me do êxito editorial do ensaísta e professor universitário espanhol Fernando Savater quando o seu livro ‘Ética para um Jovem’ foi publicado em Portugal. Outros livros seus chegaram à nossa língua, obtendo um entusiástico reconhecimento do público. Savater, um filósofo muito original e combativo, era colaborador do diário ‘El País’ há 47 anos.









