Em 1972, José Afonso foi a Madrid gravar o LP ‘Eu Vou Ser Como a Toupeira’, que tinha como director de produção José Niza e que contava com uma equipa de músicos em que me encontrava eu, Carlos Alberto Moniz e Vitorino Salomé, entre muitos outros.Ao contrário do que acontecera em Paris com José Mário Branco, Zeca Afonso quis gravar um disco em que as decisões básicas da gravação dependessem dele e do seu director de produção, um músico experiente que conhecia bem desde os tempos de Coimbra.









