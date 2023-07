É num complexo contexto de guerra que distinções e outros actos deverão ser interpretados, sem nunca deixar de se ter presente o oportunismo político e económico.



Um japonês chamado Minoru Genda, oficial de carreira na força aérea do seu país, teve a responsabilidade pesada de ajudar a planear o ataque aéreo japonês a Pearl Harbor, em 7 de Dezembro de 1941, que foi determinante para a entrada dos Estados Unidos na II Guerra Mundial e para aquilo que viria a ser, em 1945, o desfecho militar e político, com as duas bombas atómicas lançadas sobre Hiroxima e Nagasáqui e com a inevitável derrota do expansivo Japão imperial.









