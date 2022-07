Mesmo pensando na grandeza de uma obra como ‘O Livro do Desassossego’, de Bernardo Soares/Fernando Pessoa, é sempre difícil ter a medida da importância da obra de um poeta a partir dos seus textos em prosa.



Digo isto porque foi agora publicado o livro ‘Prosa’ (Assírio & Alvim) com a prosa de Eugénio de Andrade, cujo centenário do nascimento será celebrado a 19 de Janeiro do próximo ano, recordando a vida e a obra de um poeta cujo nome civil era José Fontinha, nascido na Póvoa da Atalaia, próximo do Fundão.









