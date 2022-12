Évora, por decisão de um júri internacional, irá ser Capital Europeia da Cultura em 2027, ficando com direito a um apoio do Estado de 29 milhões de euros, compromisso assumido pelo ministro da Cultura. Esta escolha preteriu cidades como Braga, Aveiro e Ponta Delgada, que depois serão capitais nacionais da Cultura, com um apoio de dois milhões de euros em cada caso.









