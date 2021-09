Artista polivalente, o moçambicano Malangatana, falecido em Matosinhos com 74 anos, também deixou obra nos domínio da escultura, da música e do teatro.Agora a investigação da PJ permitiu apreender 35 obras falsificadas, detendo os falsários que não copiavam as obras mas se inspiravam no estilo de desenho e nas opções cromáticas.