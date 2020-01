Familiar ou civilizacional

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 05.01.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Confesso que a minha agenda temática não costuma ser marcada pelos alertas e inquietações do Vaticano, mesmo quando as considero oportunos. Numa das suas alocuções na proximidade da entrada em 2020, Francisco produziu uma reflexão relevante sobre o modo como o uso do telemóvel pelas crianças e jovens os afasta perigosamente do diálogo, afectando a comunicação no seio da da família.Permito-me acrescentar ... < br />