Foi há meio século que o caso Watergate, um dos maiores escândalos políticos do século XX, abalou a realidade partidária dos Estados Unidos, deixando marcas que se prolongaram no tempo e ainda hoje influenciam a relação turbulenta dos republicanos com os democratas. Só que essa realidade, caracterizada por um sectarismo paranóico, que também tem expressão trágica no crescente grau de armamento da população, não pára de se radicalizar, fazendo pensar na existência de uma latente guerra civil que é ao mesmo tempo ideológica e moral.









Ver comentários