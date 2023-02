Foi há três anos, em 31 de Janeiro de 2020, que o Reino Unido deixou a União Europeia, concretizando o desejo de uma parte da população do país e contrariando a vontade da outra muito significativa parte. Abriu-se assim a porta para uma crise que se encontra longe de ficar encerrada.



A situação da Escócia e da Irlanda do Norte torna o quadro muito mais difícil de estabilizar, ao mesmo tempo que a Austrália afirma que não quer notas com o rosto de Carlos III e pretende tornar-se uma república, sem depender da Commonwealth.









