Recordo-me, como leitor, da importância que teve para mim a descoberta do romance ‘Cem Anos de Solidão’, de Gabriel García Márquez, leitura que me levou à descoberta da sua obra, entretanto consagrada com a atribuição do Nobel da Literatura. Li os seus ou- tros romances e também um volume com reportagens sobre os países do leste da Europa, onde então, supostamente, se construía o socialismo que surgia como contraponto ao modelo de vida capitalista do Ocidente.









