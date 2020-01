Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 26.01.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

O Brasil da cultura e das artes tem a prática recorrente de não esconder o tormento causado pelo convívio político com Jair Bolsonaro, o Presidente-capitão, que declaradamente não confia nos intelectuais e nos artistas por entender que a liberdade de criar e partilhar cultura constitui uma barricada sempre mobilizada para o contestar e confrontar com as suas responsabilidade públicas.Este clima tenso que deixa imaginar sempre novos confrontos ... < br />