Mikhail Gorbatchov foi um dos estadistas mais influentes do século XX, tendo contribuído decisivamente para abrir as portas para o diálogo, para o compromisso e para aquilo que acabou por ser o fim da Guerra Fria e da própria União Soviética, dialogando com Ronald Reagan e George Bush. Esteve duas vezes em Portugal, a primeira em 1985, para participar no congresso do PCP, no Porto, e depois, já afastado do poder, para receber a chave de honra de Cascais, entregue por José Luís Judas.









