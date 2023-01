'Guerra' foi a palavra do ano de 2022, numa escolha regularmente efetuada pela Porto Editora. No ano passado, a escolha recaiu sobre ‘vacina’. Mais de 53,3 % dos votantes escolheram ‘guerra’ por ser o fenómeno-realidade que, desde 24 de fevereiro do ano que terminou, marca as nossas vidas, comprometendo com gravidade o futuro que nos espera.









