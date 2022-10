Agora que o Parlamento Europeu tomou a justíssima decisão de atribuir o Prémio Sakharov, como forma de celebrar a sua resistência heróica ao invasor russo, há leituras que se tornam inadiáveis por serem clarificadoras. Uma delas é a do livro ‘Gulag, uma história’, de Anne Applebaum, historiadora do comunismo e do pós-comunismo, cujo trabalho brilhante é elogiado, entre outros, pelo historiador Antony Beevor.









