António Guterres, um político com grande experiência e sentido humanista, nada afirmou nestas últimas duas semanas que pudesse justificar minimamente a acção terrorista do Hamas. Pelo contrário, na visita a Gaza, com grandes preocupações humanitárias, António Guterres foi veemente na condenação do terrorismo e igualmente veemente e mobilizador quando apelou à criação urgente de um corredor humanitário que permita salvar vidas em Gaza e Israel.









