As portas da Gulbenkian abrem-se para acolher uma exposição vinda de Paris que homenageia Hergé, o criador de Tintim e uma das figuras mais geniais e inovadoras do mundo da banda desenhada.Recorde-se que Portugal foi o primeiro país não francófono a publicar as aventuras deste herói de poupa loura, sempre acompanhado pelo seu cão de pelo de arame branco.