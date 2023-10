Quando se comemoram os 40 anos da estreia do programa ‘O Tal Canal’, essencial na carreira de Herman José e na história da televisão em Portugal, é importante recordar que se comemora também o meio século de carreira como humorista e músico do actor. Recordo-me de o ver ainda como músico em produções teatrais no Parque Mayer e ter tido a honra de o ter a tocar como viola baixo num disco meu, que tem o seu nome impresso na ficha técnica.









