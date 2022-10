O Hermitage (São Petersburgo, Rússia) é um dos grandes museus do mundo, com uma colecção de arte que envolve os clássicos e os grandes criadores da modernidade plástica. Visitei o Hermitage em Outubro de 1975, integrado na comitiva do Presidente Costa Gomes, e recordo-me da importância das obras do modernismo europeu que os soviéticos ainda não queriam tornar acessível ao público.









Ver comentários