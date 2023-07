Werner Herzog, um dos mais importantes realizadores europeus, é também um escritor talentoso que agora nos surpreende com a publicação de ‘O Crepúsculo do Mundo’ (Zigurate), em que surge como tema central da narrativa a história de Onoda, um japonês que resistiu para além do fim da guerra, convicto de que assim defendia, até às últimas consequências, o império e o imperador.









