Não parou de subir o número de vítimas mortais dos incêndios em Lahaina, na ilha de Maui, no Havai, que já causou cerca de uma centena de vítimas e a destruição de mais de mil residências e outros equipamentos fundamentais. Há quem considere que as autoridades locais subestimaram as previsões de catástrofe quando incêndio se declarou.









