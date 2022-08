Inflação castiga os portugueses

Só quem está demasiado distraído é que não nota, mas a verdade é que a guerra na Ucrânia tem uma pesada factura que os portugueses estão já a pagar. Sabe-se que a inflação na alimentação chegou aos 13,9 por cento, o que obrigou muitos portugueses a mudarem os seus hábitos de consumo.Basta ouvi-los nos mercados e noutras grandes superfícies de consumo para percebermos que a queixa criou raízes e está a deixar marcas que nem o eleoduto que pode sair de Sines e passar por Espanha e França conseguirá apagar, mesmo com os elogios do chanceler alemão.Quase 60 por cento das famílias estão a vigiar os gastos, fazendo listas de compras. As bebidas alcoólicas, os doces, os salgados e os produtos de higiene foram já bastante atingidos pelos cortes. A venda de bens alimentares encontra-se claramente em queda.Erguem-se vozes a exigir a redução do IVA nos bens essenciais. A gestão familiar está a ser muito mais rigorosa, deixando os excessos para uma outra época que ninguém sabe quando irá chegar. A factura do gás e da electricidade subiu para todos, ajudando a guerra a lembrar que existe.É evidente que este quadro de crise também afecta os bens culturais.