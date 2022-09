Conheci pessoalmente Javier Marias, filho do filósofo antifranquista Julian Marias e considero que foi um dos mais importantes escritores espanhóis do último meio século.



Li a maior parte dos seus livros e recordo-me, entre outros, do notável ‘Vidas Escritas’, traduzido em Portugal, em que reuniu com um admirável poder de concisão pequenas biografias de escritores que leu e admirou.









