A cidade de Kherson é hoje um símbolo da capacidade militar e política do povo ucraniano de resistir ao implacável invasor russo. O povo celebra nas ruas de Kiev e de Kherson esta vitória que deixa as portas abertas para outras conquistas, no longo e complexo processo de recuperação. Zelensky e Kiev tiveram a prudência de admitir que a retirada do ocupante russo se limitasse a ser uma simulação armadilhada.









