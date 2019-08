Kubrick e o cinema

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 11.08.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Morreu há 20 anos Stanley Kubrick, um dos mais geniais criadores da história do cinema pela capacidade de construir narrativas cinematográficas excepcionais e de envolver no acto criativo imaginação, cultura e a sua personalidade única.A exposição que o homenageia está patente em Londres, no Museu do Design. Sublinha a grandeza da sua obra, evidente em filmes como ‘2001, Odisseia no Espaço’, ‘Shining’... < br />