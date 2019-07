Madeira: 600 anos

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 07.07.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Descoberta, achada ou encontrada há 600 anos, a Madeira teve um papel fundamental na grande aventura marítima de Portugal, representando, na época do Infante D. Henrique, o prolongamento no mar do território de Portugal.As comemorações começaram em Dezembro do ano passado, celebrando o feito dos escudeiros reais João Gonçalves Zarco e Tristão Vaz.< br />