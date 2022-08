Nasci e cresci perto do mar, em Cascais, e por isso nunca deixei de o associar à memória dos tempos passados em que se avaliava uma terra só pelas praias que tinha.



As praias de hoje são diferentes das do fim do século XIX e do início do século XX, embora a areia seja a mesma e a água também. Por isso, o livro ‘As Praias de Portugal - Guia do Banhista e do Viajante’, de Ramalho Ortigão, autor dos 18 volumes de ‘As Farpas’, companheiro de letras e de crítica social de Eça de Queirós.









