A pandemia atinge todos os dias pessoas que nos fazem muita falta. Uma delas foi a médica e investigadora Maria de Sousa, uma das grandes investigadoras mundiais da sua geração e uma mulher de cultura e de reflexão que a doença vitimou, aos 81 anos, no Hospital de São José.Grande imunologista com obra consagrada e aplaudida, trabalhou nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha. Jubilou-se em 2009 do Instituto Abel Salazar, onde foi catedrá...