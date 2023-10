Num grave contexto de crise internacional, é sempre perigoso surgirem novos focos de tensão que permitam a uns concentrar as suas energias belicistas e a outros dispersarem as atenções globais. O ataque palestiniano a Israel, na passagem do meio século do Yom Kipur, veio ao encontro dos interesses da Rússia, da estratégia do Irão e das forças que apoiam o Hamas e o radicalismo islâmico.









Ver comentários