Com a morte, aos 90 anos, do historiador José Mattoso, perde a historiografia portuguesa uma das suas figuras centrais. Nasceu em Leiria em 1933, foi director da Torre do Tombo, catedrático de História e um dos nossos maiores medievalistas.



Sofria de Parkinson, mas aos 88 anos lançou o livro ‘A História Contemplativa’ (Temas e Debates), em que reuniu um importante conjunto de ensaios escritos entre 1996 e 2013.









