À medida que se aproximam as eleições presidenciais nos Estados Unidos, percebe-se que o espaço político que as envolve é crescentemente preocupante e ameaçador.



O Kremlin não vai querer perder a oportunidade de influenciar a decisão dos norte-americanos na escolha do novo Presidente, sendo claro que Putin deseja ver Trump de regresso, para encerrar o capítulo do apoio dado por Washington à Ucrânia e à luta dos ucranianos contra a Rússia expansionista e agressiva.









