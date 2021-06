A vida e o feito militar e político do capitão Salgueiro Maia, figura central do 25 de Abril, por ter obtido no Quartel do Carmo a rendição de Marcelo Caetano, vão ser celebrados no dia 1 de Julho em Castelo de Vide, sua terra natal, com a inauguração da Casa da Cidadania Salgueiro Maia. Nesse dia, o oficial completaria 77 anos. Morreu de cancro muito antes da maioria dos seus camaradas de armas.Construído no castelo da vila, o espaç...