Museu celebra Agostinho

Como jornalista recordo-me bem da data da morte de Joaquim Agostinho, em 10 de Maio de 1984, cerca de um mês antes da morte de António Variações outra grande figura admirada pelo grande público. O excepcional ciclista deu nessa data uma queda fatal e veio a morrer depois no hospital, vítima do traumatismo cerebral.O museu com o seu nome, resultante da iniciativa autárquica, representa um investimento de cerca de 600 mil euros. As portas do novo espaço museológico serão abertas a 1 de Agosto, quando arranca a primeira etapa da volta a Portugal, conforme relata o CM. Agostinho, com uma resistência física e uma determinação assombrosas, terá sido o maior ciclista português de todos os tempos. Conseguiu ser terceiro numa Volta a França e quinto na Volta à Suíça.