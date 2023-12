No centenário do padre António Vieira, a Câmara de Lisboa ofereceu um busto do grande escritor, sermonista e defensor dos direitos dos índios escravizados. Vieira morreu no Brasil em 1697, tendo escrito naquele país, que também era o seu, a versão final do seus sermões, que tanto viriam a influenciar escritores como Saramago.









