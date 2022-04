Enquanto as tropas russas continuam a cercar e a destruir cidades na Ucrânia, estando a Rússia a sofrer as consequências políticas, culturais e económicas do seu intolerável acto de agressão, há histórias que vale a pena recordar.



No verão de 1941, enquanto as tropas nazis invadiam a Rússia, o embaixador soviético em Londres, Ivan Maisky, descobriu que havia poucos exemplares no mercado do livro "Guerra e Paz", de Tolstoi, e mandou fazer uma nova edição a um preço acessível, acreditando que o talento do grande narrador russo poderia ajudar a restabelecer a paz.









