Neruda foi assassinado

Q uase 50 anos depois da sua morte, na sequência do golpe militar liderado em Santiago do Chile por Augusto Pinochet, volta a falar-se das circunstâncias da morte do poeta Pablo Neruda, aos 69 anos.



Em princípio, Neruda, Prémio Nobel da Literatura e um dos maiores poetas do século XX, terá morrido vítima de um cancro na próstata, mas o terceiro painel de peritos chamados a estudar a causa do óbito, concluiu que ele, na verdade, morreu assassinado com uma bactéria que lhe foi injectada 12 dias após o golpe militar que destruiu a Unidade Popular.









