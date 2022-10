Nascida na Normandia numa família modesta, Annie Ernaux foi distinguida aos 82 anos com o Nobel da Literatura. Com uma obra que parte de experiências vividas e registadas na memória, obteve o reconhecimento global que uma vez mais escapou a Salman Rushdie, condenado à morte pelo fanatismo islâmico e ainda a recuperar do atentado violento que o atingiu numa livraria na região de Nova Iorque, nos Estados Unidos.









