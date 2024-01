Foi há 25 anos que, com base na criatividade como argumentista de David Chase, nasceu a série televisiva ‘Os Sopranos’, considerada por muitos como a melhor criada e produzida até hoje. Eu concordo.



Com um elenco brilhante encabeçado por James Gandolfini, actor de origem italiana, ‘Os Sopranos’, cuja acção decorre em New Jersey, dá um retrato suburbano da América marginal que deseja integração e consenso com as suas as negociatas de bairro decalcadas das da verdadeira Máfia.









Ver comentários