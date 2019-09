O apelo dramático de Guterres

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 29.09.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

António Guterres exerce o seu cargo num dos períodos mas difíceis e ameaçadores da história mundial.Veio da luta dos refugiados para o decisivo combate contra a profunda zanga da natureza contra a insensibilidade e ganância do ser humano. As palavras são suas e determinantes: "A natureza está zangada. Não podemos brincar com a natureza , porque ela devolve o golpe".< br />