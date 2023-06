Li há meses um livro intitulado ‘O Mago do Kremlin’ e percebi que era escrito por alguém que adicionava ao talento para a escrita um conhecimento sólido da vida política, conhecida e vivida de perto, perspectiva que agora confirmo e aprofundo com a leitura de ‘Os Engenheiros do Caos’ (Gradiva), livro que até políticos com responsabilidades já citam, demonstrando que reconhecem aquilo que esta narrativa caracteriza e denuncia.









