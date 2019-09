O destino de Roberto Leal

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 28.09.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Roberto Leal representa o Portugal da miséria e do sofrimento que emigrou para o Brasil para sobreviver. Nasceu em Vale da Porca, em Macedo de Cavaleiros, e foi para o Brasil com os pais e com 10 irmãos. Triunfou como artista, sem nunca deixar de ser português e não sendo absolutamente brasileiro.Morreu com 67 anos e, mesmo com êxitos como "Arrebita", levou consigo a sensação angustiante de não ter por completo resolvido a sua condiç... < br />