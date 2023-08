Foi há 35 anos que ardeu o Chiado. Tive uma visão dantesca de parte da cidade a arder a partir de São Paulo, onde me encontrava como escritor a participar na Bienal de São Paulo, que decorria no Parque de Ibirapuera. Vi imagens do Chiado em chamas pelos telejornais brasileiros e fiquei horrorizado ao pensar em tudo o que estava a ser destruído.









