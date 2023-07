Erdogan, com mais um mandato presidencial para cumprir, depois do terramoto e de outras tensões internas, tornou-se, merecidamente, uma das figuras mais marcantes da cena política e geoestratégica internacional, como ainda agora demonstrou com a decisão anunciada em Vilnius de deixar entrar a Suécia na NATO e deixando clara a sua vontade de reabrir o processo de adesão da Turquia à União Europeia, objetivo de fundo bastante mais difícil de concretizar.









