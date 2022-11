Elon Musk veio da África do Sul e tornou-se um dos mais ricos e influentes negociadores na área das comunicações mais sofisticadas, o que o levou agora a comprar a rede social Twitter, ao mesmo tempo que consolida a sua posição no sempre complexo processo de conquista do espaço, sendo um parceiro natural da NASA e um homem de ambições desmedidas e imprevisíveis.









